Umbria | allarme variante brasiliana | già un morto e due ricoveri Chiuse le scuole

E' massima allerta in Italia per la variante brasiliana. In Umbria si registrano numerosi casi. Il nuovo ceppo sarebbe responsabile già di un decesso, un ottantenne di Magione. Umbria, allarme per la variante brasiliana: c'è già un morto Del virus mutato non si ancora molto. I vaccini dovrebbero essere efficaci anche contro di esso, ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

