Spiazzati dal Governo tecnico. Nel M5S molti mal di pancia. Di Battista va all’attacco: “E’ l’apostolo dell’élite”. Ma tra i pentastellati c’è chi è disposto a sostenere Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ore 21,31. Neanche il tempo di farsi passare la rabbia per il continuo all-in di Matteo Renzi che, di fatto, ha fatto sfumare l’ipotesi del Conte-ter, che i telefoni dei parlamentari e degli addetti alla comunicazione del Movimento cinque stelle tornano a infuocarsi nuovamente. Il Governo Conte è, nel giro di un secondo, il passato. Il futuro, a partire dalle 21,31 di ieri, ha un nome e un cognome ben preciso: Mario Draghi. Perché mentre opinionisti e analisti ragionano sulla decisione di Sergio Mattarella di non indire elezioni anticipate a causa della crisi che stiamo vivendo (sanitaria, sociale ed economica, per dirla con le parole del Colle), è altrettanto vero che adesso in tanti si pongono la stessa domanda: che cosa farà il Movimento cinque stelle? La risposta non è così scontata. “Innanzitutto perché – osserva uno dei pochi senatori disposti a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ore 21,31. Neanche il tempo di farsi passare la rabbia per il continuo all-in di Matteo Renzi che, di fatto, ha fatto sfumare l’ipotesi del Conte-ter, che i telefoni dei parlamentari e degli addetti alla comunicazione del Movimento cinque stelle tornano a infuocarsi nuovamente. IlConte è, nel giro di un secondo, il passato. Il futuro, a partire dalle 21,31 di ieri, ha un nome e un cognome ben preciso: Mario. Perché mentre opinionisti e analisti ragionano sulla decisione di Sergio Mattarella di non indire elezioni anticipate a causa della crisi che stiamo vivendo (sanitaria, sociale ed economica, per dirla con le parole del Colle), è altrettanto vero che adesso in tanti si pongono la stessa domanda: che cosa farà il Movimento cinque stelle? La risposta non è così scontata. “Innanzitutto perché – osserva uno dei pochi senatori disposti a ...

ManolaM1 : @luciodigaetano @GiuseppeConteIT @matteorenzi Forse non si rende conto che alle prossime elezioni chi sparisce è pr… - vecchiocorvo : RT @laura_pi79: Come ripete da mesi @enricoruggeri, 'finché non sarà ripartita la musica, non sarà ripartito nulla'. Questa immagine rende… - CordaniTeresa : RT @laura_pi79: Come ripete da mesi @enricoruggeri, 'finché non sarà ripartita la musica, non sarà ripartito nulla'. Questa immagine rende… - elettra975 : @LRDPS Li hai spiazzati, aggiungici che qui è pieno di foto prese dal web ?? - LallaM40589392 : RT @laura_pi79: Come ripete da mesi @enricoruggeri, 'finché non sarà ripartita la musica, non sarà ripartito nulla'. Questa immagine rende… -