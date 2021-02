Scatta il controllo dell’età per tutti gli utenti italiani di TikTok (Di mercoledì 3 febbraio 2021) TikTok (AFP/Getty Images)TikTok corre ai ripari per bloccare l’iscrizione degli under 13 al social network. La piattaforma di proprietà della cinese Bytedance si adegua alle richieste del Garante della protezione dei dati personali, che nei giorni scorsi aveva disposto il blocco del servizio di video sharing. Nella comunicazione al Garante TikTok spiega di voler adottare misure per fermare all’ingresso gli utenti con meno di 13 anni, introdurre sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età e lanciare una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli. Per questo, il 9 febbraio tutti gli utenti italiani saranno bloccati e dovranno indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare ad utilizzare l’app. Se verrà identificato ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 febbraio 2021)(AFP/Getty Images)corre ai ripari per bloccare l’iscrizione degli under 13 al social network. La piattaforma di proprietà della cinese Bytedance si adegua alle richieste del Garante della protezione dei dati personali, che nei giorni scorsi aveva disposto il blocco del servizio di video sharing. Nella comunicazione al Garantespiega di voler adottare misure per fermare all’ingresso glicon meno di 13 anni, introdurre sistemi di intelligenza artificiale per la verificae lanciare una campagna informativa per sensibilizzare genitori e figli. Per questo, il 9 febbraioglisaranno bloccati e dovranno indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare ad utilizzare l’app. Se verrà identificato ...

Nell'"ordinario servizio di vigilanza" è arrivato il controllo che ha portato all'arresto per droga. NEI GUAI è finito un uomo di 64 anni, arrestato dai carabinieri del Radiomobile della compagnia di Chiari, a Iseo. Fermato mentre era a bordo della ...

... in pieno lockdown, ha trasmesso alla Provincia gli atti di un controllo eseguito nell'azienda. ... ma l'autorizzazione generale per le emissioni derivanti dall'allevamento che scatta in caso di un ...

scattata a livello nazionale, finalizzata alla verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte dei conducenti dei veicoli commerciali e destinati al trasporto di persone. Nella sola ...

Avellino – I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato il titolare di un’azienda agricola di Aquilonia, ritenuto responsabile del reato di “Deposito incontrollato di rifiuti”.

