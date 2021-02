Resident Evil Village spopola sui socialgrazie ai meme dedicati a Lady Dimitrescu!

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo il reveal del nuovo trailer dedicato aVilage, il popolo dei social si è riversato su Twitter, Facebook e vari forum per discutere non del gioco in sé ma diDimitrescu e le sue figlie, che hanno rapito il cuore di tantissimi. Nelle ultime settimane tuttavia, il fenomeno è letteralmente esploso, portando addirittura in tendenza proprio lavampira dopo che Capcom ha svelato la sua altezza. Ovviamente dopo questa dichiarazione sono fioccati isull'altezza del personaggio: c'è chi la disegna mentre fa determinate situazioni non propriamente comode per lei data l'incredibile stazza, come scendere le scale, prendere un aereo, farsi la doccia. C'è anche chi, come il famosissimo artista BossLogic, ha modificato la locandina del prossimo film "Godzilla vs. Kong", sostituendo ...