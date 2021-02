Parigi, la Senna è al limite: l’acqua ha raggiunto livelli vertiginosi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Le abbondanti piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a serio rischio gli argini Le abbondanti piogge che stanno cadendo sulla Francia in questi giorni, e in particolar modo nella zona di Parigi, stanno ingrossando a dismisura la Senna. Secondo quanto diffuso da Meteo France, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Le abbondanti piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a serio rischio gli argini Le abbondanti piogge che stanno cadendo sulla Francia in questi giorni, e in particolar modo nella zona di, stanno ingrossando a dismisura la. Secondo quanto diffuso da Meteo France, L'articolo proviene da Inews.it.

gioggsan : A Parigi il livello della Senna continua a salire; vietata la navigazione fluviale. [Tempo fa in certi tratti del… - serenel14278447 : Francia, a Parigi il livello di acqua della Senna sale in modo vertiginoso - LaStampaTV : VIDEO | Francia, a Parigi il livello di acqua della Senna sale in modo vertiginoso - Tullia01 : RT @RaiNews: Allerta inondazioni a Parigi con il livello della Senna ancora in aumento in seguito alle forti piogge invernali di questi gio… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Allerta inondazioni a Parigi con il livello della Senna ancora in aumento in seguito alle forti piogge invernali di questi gio… -