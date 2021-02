Messi non ci sta: azioni legali contro chi ha reso noti i dettagli del suo contratto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nei giorni scorsi c’è stata la fuga di notizie sulle cifre del contratto di Messi. L’argentino non ci sta e starebbe pensando ad azioni legali Nei giorni scorsi, El Mundo Deportivo ha sganciato la bomba piazzando in prima pagina le cifre al dettaglio del contratto con il Barcellona di Lionel Messi. E proprio a questa fuga di notizie, la Pulce non ci starebbe e, secondo quanto riportato da RAC1, sarebbe pronto a ricorrere alle vie legali contro chi ha reso pubbliche queste informazioni. I sospetti di Messi ricadrebbero su Bartomeu, Jordi Mestre, Oscar Grau, Carles Tusquets e Roma Gomez Ponti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nei giorni scorsi c’è stata la fuga dizie sulle cifre deldi. L’argentino non ci sta e starebbe pensando adNei giorni scorsi, El Mundo Deportivo ha sganciato la bomba piazzando in prima pagina le cifre alo delcon il Barcellona di Lionel. E proprio a questa fuga dizie, la Pulce non ci starebbe e, secondo quanto riportato da RAC1, sarebbe pronto a ricorrere alle viechi hapubbliche queste inform. I sospetti diricadrebbero su Bartomeu, Jordi Mestre, Oscar Grau, Carles Tusquets e Roma Gomez Ponti. Leggi su Calcionews24.com

matteosalvinimi : #Salvini: Scommessa per domani? Si andrà avanti per altri giorni perché non si sono ancora messi d'accordo su chi e… - agorarai : 'Abbiamo passato due settimane a inseguire i senatori in tutta Roma. Il tatticismo è quello! Se noi ci fossimo mess… - mante : Dalle parti dell'ex Governo non twitta nessuno. Probabilmente non si sono messi d’accordo con Casalino per il sapido hashtag - utini19 : @Michele2125 Non li ho messi vicini tra loro come soci ma solo animati dagli stessi interessi. - accountdivino : @sognandoilmare_ io disperata perche non si sono mai messi insieme USBXKJZ -

Ultime Notizie dalla rete : Messi non Sustinente. A spasso con la pistola, denunciati nonno e nipote

... nel giro di poco, si è riusciti ad arrivare al nome del ragazzo, non frequentante quella scuola e ... Tutte le armi e gli oggetti atti ad offendere sono stati sottoposti a sequestro penale e messi a ...

Che Vigata! La serie parodia su Instagram

Durante la pandemia non si sono arresi, il lockdown li ha messi di fronte alla possibilità di costruire un progetto per allietare le serate dei loro concittadini e non. La compagnia di teatro 'Onoranze Funebri Mortal ...

Barcellona, Koeman: "Messi? Non lo vedo con un'altra maglia addosso" la Repubblica Messi non ci sta: azioni legali contro chi ha reso noti i dettagli del suo contratto

Nei giorni scorsi c'è stata la fuga di notizie sulle cifre del contratto di Messi. L'argentino non ci sta e starebbe pensando ad azioni legali ...

Lotteria degli scontrini 2021: tutti i premi messi in palio

Con la lotteria degli scontrini 2021 si vincono soldi veri. Ma quali e quanti sono i premi messi in palio? Ecco la mappa | LeggiOggi ...

... nel giro di poco, si è riusciti ad arrivare al nome del ragazzo,frequentante quella scuola e ... Tutte le armi e gli oggetti atti ad offendere sono stati sottoposti a sequestro penale ea ...Durante la pandemiasi sono arresi, il lockdown li hadi fronte alla possibilità di costruire un progetto per allietare le serate dei loro concittadini e. La compagnia di teatro 'Onoranze Funebri Mortal ...Nei giorni scorsi c'è stata la fuga di notizie sulle cifre del contratto di Messi. L'argentino non ci sta e starebbe pensando ad azioni legali ...Con la lotteria degli scontrini 2021 si vincono soldi veri. Ma quali e quanti sono i premi messi in palio? Ecco la mappa | LeggiOggi ...