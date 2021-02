Mali, non germoglia l’utopia della Grande Muraglia Verde (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ l’inizio dell’anno e in Mali non piove ormai da quattro mesi. Per la sabbia sahariana trasportata dal vento e l’inquinamento che impregna l’aria della capitale, a Bamako si fa quasi fatica a respirare. I casi di malattie respiratorie salgono esponenzialmente e a risentirne di più sono i numerosi bambini che trascorrono le loro giornate sui cosiddetti goudrons, i due assi stradali principali. Loro sono i figli degli sfollati interni. DAL COLPO DI STATO DEL 2012, LE REGIONI centro-settentrionali del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ l’inizio dell’anno e innon piove ormai da quattro mesi. Per la sabbia sahariana trasportata dal vento e l’inquinamento che impregna l’ariacapitale, a Bamako si fa quasi fatica a respirare. I casi di malattie respiratorie salgono esponenzialmente e a risentirne di più sono i numerosi bambini che trascorrono le loro giornate sui cosiddetti goudrons, i due assi stradali principali. Loro sono i figli degli sfollati interni. DAL COLPO DI STATO DEL 2012, LE REGIONI centro-settentrionali del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Mali non Dal 1861 a Corrado Augias. 'La Calabria ha bisogno di una profonda analisi'

La Calabria, ahimé, ahivoi, ahinoi, a oltre 150 anni di storia italiana , non rinviene. E la sua questione rimane eternamente irrisolta. Ma se è vero che alla base dei mali vi son sempre i rimedi, le ...

Vittoria: ciclista morto, travolto da auto. Si è costituita una donna

È lei che lunedì mattina alle 6.30 ha causato la morte di un ciclista originario del Mali, ... La conducente dell'auto, dopo l'impatto, non si sarebbe fermata, proseguendo la sua marcia ed ...

Livorno 'nuovo', mali vecchi: non trova la porta, vince il Piacenza 0-1 IL TELEGRAFO Livorno Vis Pesaro e Ravenna non si fanno male: 0-0

Pesaro, 3 febbraio 2021 - Vis Pesaro e Ravenna non vanno oltre lo 0-0 nel turno infrasettimanale, nonché nella prima partita giocata dopo la chiusura del calciomercato a cui le due contendenti hanno a ...

C.Italia: Napoli e Atalanta non si fanno male, è 0-0

(ANSA) - NAPOLI, 03 FEB - Finisce in parità la prima sfida tra Napoli e Atalanta per la conquista della finale di Coppa Italia. La qualificazione si deciderà la prossima settimana nella gara di ritorn ...

