M5s diviso su Draghi, Di Maio: “No agli attacchi, ma la strada è governo politico”. E c’è chi valuta l’appello del Colle. D’Incà: “Andiamo a vedere le carte” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Se il Pd ha già dato disponibilità a collaborare e spera che gli ex alleati facciano lo stesso, la grande incognita di queste ore è se il Movimento 5 stelle deciderà di votare la fiducia al governo del presidente a guida Mario Draghi. A domanda diretta, la risposta più frequente nei corridoi è una sola: “Quanto a responsabilità abbiamo già dato, dovranno farcela senza di noi”. Ma non è l’unica risposta. La paura ora è che il M5s, sopravvissuto indenne a decine di scissioni annunciate e mai avvenute, sull’appello del presidente della Repubblica si spacchi in due fazioni: da una parte chi terrà la linea dura del “voto contro l’establishment”, dall’altra chi accetterà “la via della responsabilità”. Insomma, se non ce l’hanno fatta a spaccarli le trattative con la Lega prima e quelle col centrosinistra poi, a essere fatale potrebbe essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Se il Pd ha già dato disponibilità a collaborare e spera che gli ex alleati facciano lo stesso, la grande incognita di queste ore è se il Movimento 5 stelle deciderà di votare la fiducia aldel presidente a guida Mario. A domanda diretta, la risposta più frequente nei corridoi è una sola: “Quanto a responsabilità abbiamo già dato, dovranno farcela senza di noi”. Ma non è l’unica risposta. La paura ora è che il M5s, sopravvissuto indenne a decine di scissioni annunciate e mai avvenute, suldel presidente della Repubblica si spacchi in due fazioni: da una parte chi terrà la linea dura del “voto contro l’establishment”, dall’altra chi accetterà “la via della responsabilità”. Insomma, se non ce l’hanno fatta a spaccarli le trattative con la Lega prima e quelle col centrosinistra poi, a essere fatale potrebbe essere ...

fattoquotidiano : M5s diviso sul sostegno a Draghi: i vertici si sono espressi per il No, ma c’è chi chiede di valutare l’appello del… - Noovyis : (M5s diviso su Draghi, Di Maio: “No agli attacchi, ma la strada è governo politico”. E c’è chi valuta l’appello del… - pinino65 : #M5s #diviso su #Draghi, #DiMaio: “No agli #attacchi, ma la #strada è #governo #politico”. E c’è chi valuta l’… - MarceVann : @LaraAmmendola @sarracinus @luigidimaio Fake proprio no. Ma allora non si capisce cosa intenda per Governo Politico… - Carmela_oltre : RT @paoloigna1: M5s diviso su Draghi, Di Maio: “No agli attacchi, ma la strada è governo politico”. E c’è chi valuta l’appello del Colle. D… -