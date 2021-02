Inzaghi, patteggiamento per blasfemia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA - Simone Inzaghi dovrebbe essere regolarmente in panchina nel prossimo match della Lazio contro il Cagliari. Manca solo l'ufficialità, ma il tecnico se la caverà solo con una ammenda per ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA - Simonedovrebbe essere regolarmente in panchina nel prossimo match della Lazio contro il Cagliari. Manca solo l'ufficialità, ma il tecnico se la caverà solo con una ammenda per ...

