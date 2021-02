Il Napoli | azzurri e bergamaschi si confrontano e si equivalgono | lottano e non mollano

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilcommenta sul suo sito internet il pareggio in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, al Maradona. Finiscono senza gol i primi 90 minuti della sfida trae Atalanta. Il secondo atto si giocherà a Bergamo tra 7 giorni e deciderà l’esito di questa semifinale di Coppa Italia. Allo Stadio Maradona,sie sie non. Bravo ila contenere nella prima ora l’inerzia della Dea, con un paio di interventi di spessore tecnico da parte di Ospina che chiude la strada verso la porta. Glipoi guadagnano campo e provano a pungere in ripartenza. Pareggio che lascia intonso il discorso qualificazione al match di ritorno, mercoledì prossimo. ...

Finisce 0 - 0 l'andata della semifinale di Coppa Italia trae Atalanta. Dopo un primo tempo con tante occasioni per i bergamaschi, la ripresa è stata molto più noiosa. Glihanno fatto però veramente pochissimo e ai nerazzurri, viste le palle gol ...Nella seconda semifinale di Coppa Italia,e Atalanta fanno 0 - 0 e si deciderà tutto nel ritorno a Bergamo tra una settimana. Gattuso ...appannati in attacco.NAPOLI. – Finisce in parità la prima sfida tra Napoli e Atalanta per la conquista della finale di Coppa Italia. La qualificazione si deciderà la prossima settimana nella gara di ritorno a Bergamo, ma ...Napoli-Atalanta, il commento del sito ufficiale: "Decisivo il secondo atto". Ecco il report del sito ufficiale azzurro ...