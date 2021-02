Il Covid spaventa ancora gli Australian Open (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - Torna la paura Covid agli Australian Open in partenza il prossimo 8 febbraio a Melbourne. Oltre 500 persone, tra tennisti, allenatori e ufficiali di gara, impegnati nelle ultime sedute di allenamento e nei tornei di preparazione all'evento, sono stati messi nuovamente in quarantena. La causa è un nuovo contagio rilevato tra i lavoratori degli alberghi che ospitano la carovana del torneo giunta in Australia negli ultimi 14 giorni. L'uomo prestava servizio presso il The Grand Hyatt ed è venuto a contatto con gli ospiti il 29 gennaio. Le autorità sanitarie hanno comunicato che l'uomo è stato sottoposto a tampone alla fine del suo turno, il 29 gennaio, risultando negativo. Nei giorni successivi ha sviluppato alcuni sintomi e, a nuovo test, è risultato positivo nella giornata di mercoledì. Per precauzione ogni attività agonistica ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) AGI - Torna la pauraagliin partenza il prossimo 8 febbraio a Melbourne. Oltre 500 persone, tra tennisti, allenatori e ufficiali di gara, impegnati nelle ultime sedute di allenamento e nei tornei di preparazione all'evento, sono stati messi nuovamente in quarantena. La causa è un nuovo contagio rilevato tra i lavoratori degli alberghi che ospitano la carovana del torneo giunta in Australia negli ultimi 14 giorni. L'uomo prestava servizio presso il The Grand Hyatt ed è venuto a contatto con gli ospiti il 29 gennaio. Le autorità sanitarie hanno comunicato che l'uomo è stato sottoposto a tampone alla fine del suo turno, il 29 gennaio, risultando negativo. Nei giorni successivi ha sviluppato alcuni sintomi e, a nuovo test, è risultato positivo nella giornata di mercoledì. Per precauzione ogni attività agonistica ...

