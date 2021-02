Governo, Mario Draghi accetta ufficialmente l’incarico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi accetta con riserva l’incarico di formare un nuovo Governo. Reazione positiva dei mercati, con lo spread in caduta a quota 100 Mario Draghi ha accettato l’incarico di formare un nuovo Governo. Al termine dell’incontro al Quirinale con il Presidente Mattarella, l’ex Presidente della BCE ha accettato con la formula della riserva. Significa che prima di sciogliere la riserva, vorrà sincerarsi di avere una maggioranza solida in Parlamento. Intervenuto davanti alle telecamere, dopo l’incontro con il Presidente, Draghi ha pronunciato poche parole. Ha ricordato che il Paese è in un momento gravissimo e che è necessario portare avanti la campagna vaccinale, sostenere i ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021)con riservadi formare un nuovo. Reazione positiva dei mercati, con lo spread in caduta a quota 100hatodi formare un nuovo. Al termine dell’incontro al Quirinale con il Presidente Mattarella, l’ex Presidente della BCE hato con la formula della riserva. Significa che prima di sciogliere la riserva, vorrà sincerarsi di avere una maggioranza solida in Parlamento. Intervenuto davanti alle telecamere, dopo l’incontro con il Presidente,ha pronunciato poche parole. Ha ricordato che il Paese è in un momento gravissimo e che è necessario portare avanti la campagna vaccinale, sostenere i ...

