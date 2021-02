Governo: G. Grillo (M5S), 'no a priori a Draghi eccessivo, serve discussione' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Visto che fino a ieri condividevamo un tavolo di lavoro con Renzi, mi fa pensare che per qualcuno nel Movimento Cinque Stelle Renzi sia più responsabile di Draghi. Il no a priori a Draghi ci sembra eccessivo. Non pensate ci possa essere prima una discussione interna, anche nel rispetto delle indicazioni del Presidente Mattarella?". Lo dice all'Adnkronos Giulia Grillo, deputata M5S ed ex ministro della Salute. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Visto che fino a ieri condividevamo un tavolo di lavoro con Renzi, mi fa pensare che per qualcuno nel Movimento Cinque Stelle Renzi sia più responsabile di. Il no aci sembra. Non pensate ci possa essere prima unainterna, anche nel rispetto delle indicazioni del Presidente Mattarella?". Lo dice all'Adnkronos Giulia, deputata M5S ed ex ministro della Salute.

riotta : Nella partita a poker del governo tra Renzi, Conte, Grillo e Zingaretti cominciano le ultime mani, quando chi ha pa… - VendraminA : Voi non eravate i #Responsabili i #Costruttori che imploravate di corrompere #Senatori per fare il governo? Adesso… - TV7Benevento : Governo: G. Grillo (M5S), 'no a priori a Draghi eccessivo, serve discussione'... - Michele2125 : RT @isadoralarosa: HA REALIZZATO PIU'IL @Mov5Stelle IN TRE ANNI DI GOVERNO CHE STI MARIUOLI IN 60 ANNI CONTROLLATE!!!!!#7gennaio #trump C… - TuminoMaurizio : @antoniopolito1 ma @PaolaTavernaM5S non cercava 'europeisti responsabili' a sostegno del governo? Chi più europeis… -