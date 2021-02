Gli "altri" sono miei "fratelli", lettera ai fedeli dell'Arcivescovo di Benevento. (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Carissimi, nel dicembre 2020 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 4 febbraio Giornata Internazionale della Fratellanza Umana . È facile dire che, in quanto esseri umani, siamo ... Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Carissimi, nel dicembre 2020 l'Assemblea Generalee Nazioni Unite ha dichiarato il 4 febbraio Giornata Internazionalea Fratellanza Umana . È facile dire che, in quanto esseri umani, siamo ...

FrancescoBonif1 : La trattava: - no al MES (neppure 1/6) - no a prescrizione - no alla Torino/Lione - Intoccabile Bonafede - Intoccab… - enricoruggeri : Un teatro da mille posti. Chi arriva fresco di tampone (negativo) entra. Gli altri arrivano un’ora prima e fanno un… - SusannaCeccardi : ++ 5 STELLE IN FRANTUMI, EMILIO #CARELLI LASCIA IL MOVIMENTO E PASSA AL CENTRODESTRA: “HA PERSO L’ANIMA, DISAGIO DI… - TZstan_ : RT @itscidib: Io mi chiedo con quale coraggio gli autori manderanno avanti tutto ciò per un altro mese con la consapevolezza che il fratell… - streamof_con : RT @Jade9520: Dayane è rientrata piangendo e si è chiusa in bagno con Rosi. Gli altri non stanno capendo nulla. #gfvip #tzvip -