Giacomo è il nuovo tronista di "Uomini e Donne". Sbirciando sul suo profilo social abbiamo scoperto alcune curiosità. (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Finalmente è stato reso noto il nome del nuovo tronista del programma più amato di Canale Cinque parliamo infatti di "Uomini e Donne". La redazione della trasmissione condotta ormai da 20 anni da Maria De Filippi, ha annunciato il nuovo giovane che siederà sul trono di "Uomini e Donne", il giovane in questione è proprio Giacomo Czerny. Il giovanissimo ragazzo di soli 25 anni è un bravissimo videomaker e la la sua più grande passione sono i tatuaggi che ha personalmente realizzato e disegnato sulla sua pelle. Il giovane infatti è apparso nel video di presentazioni dove ha spiegato con molta passione di cosa si occupa e perché ha scelto proprio di diventare un videomaker.

