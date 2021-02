«Euphoria 2», cosa aspettarsi per uscita, cast e trama dopo lo speciale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con il dittico speciale di inizio 2021 di Euphoria, la curiosità per la seconda stagione della serie teen di Sam Levinson si è riaccesa più forte di prima. Un po' perché i due episodi di raccordo in onda su Sky tra dicembre (la puntata dedicata a Rue) e gennaio (la seconda parte incentrata su Jules) hanno mostrato le varie riflessioni delle due protagoniste Rue e Jules (interpretate da Zendaya e Hunter Schafer), suggerendo nuovi interrogativi sui personaggi. Un po’ perché, extra Euphoria, su Netflix sta per uscire Malcolm & Marie, un film dello stesso autore della serie, sempre con Zendaya e con musiche ancora di Labrinth, un'uscita che, finita la visione del lungometraggio, aumenterà la voglia di tornare allo show con Rue e Jules. Sta di fatto che per i fan di Euphoria l’attesa è ancora lunga, ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con il ditticodi inizio 2021 di, la curiosità per la seconda stagione della serie teen di Sam Levinson si è riaccesa più forte di prima. Un po' perché i due episodi di raccordo in onda su Sky tra dicembre (la puntata dedicata a Rue) e gennaio (la seconda parte incentrata su Jules) hanno mostrato le varie riflessioni delle due protagoniste Rue e Jules (interpretate da Zendaya e Hunter Schafer), suggerendo nuovi interrogativi sui personaggi. Un po’ perché, extra, su Netflix sta per uscire Malcolm & Marie, un film dello stesso autore della serie, sempre con Zendaya e con musiche ancora di Labrinth, un'che, finita la visione del lungometraggio, aumenterà la voglia di tornare allo show con Rue e Jules. Sta di fatto che per i fan dil’attesa è ancora lunga, ...

