Ennesimo incidente all'Infernetto in Via Cilea: auto impatta e travolge un ciclista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel quartiere dell'Infernetto c'è una via dove diverse tragedie si sono consumate. L'ultima, purtroppo, è di questa mattina dove un auto si sarebbe andata a schiantare contro un ciclista. Siamo in Via Francesco Cilea, lo stesso tratto dove il 14enne Mattia Roperto aveva perso la vita lo scorso agosto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 di questa mattina, 3 febbraio. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente: le prime ricostruzioni sembrano far capire che al volante ci fosse una ragazza, la quale, dopo una brutta frenata, avrebbe impattato contro un ciclista (un probabile signore di mezza età) di cui non si conoscono le condizioni attuali di salute. Sul posto pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per capire le dinamiche e due ambulanze del 118.

