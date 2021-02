Draghi prende l’incarico: il paese sull’orlo di una crisi di nervi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Mario Draghi accetta l’incarico conferitogli dal Presidente Mattarella, e adesso sotto con la ricerca dei numeri. Terapia intensiva (Facebook)Mario Draghi, accetta con riserva l’incarico conferitogli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora dovrà cercare in Parlamento i numeri giusti per governare. I partiti si spaccano e si intravedono le prime crepe in quel disegno che il Presidente Mattarella aveva composto all’indomani del fallimento del tavolo delle trattative tra Roberto Fico ed il resto della maggioranza, o meglio della vecchia maggioranza. Al momento, certi dell’appoggio sembrano essere soltanto Partito Democratico e Italia Viva, con l’aggiunta eventuale di Forza Italia. Movimento cinque stelle sul piede di guerra perchè deciso a non accettare l’idea Draghi, ma ... Leggi su chenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Marioaccettaconferitogli dal Presidente Mattarella, e adesso sotto con la ricerca dei numeri. Terapia intensiva (Facebook)Mario, accetta con riservaconferitogli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora dovrà cercare in Parlamento i numeri giusti per governare. I partiti si spaccano e si intravedono le prime crepe in quel disegno che il Presidente Mattarella aveva composto all’indomani del fallimento del tavolo delle trattative tra Roberto Fico ed il resto della maggioranza, o meglio della vecchia maggioranza. Al momento, certi dell’appoggio sembrano essere soltanto Partito Democratico e Italia Viva, con l’aggiunta eventuale di Forza Italia. Movimento cinque stelle sul piede di guerra perchè deciso a non accettare l’idea, ma ...

