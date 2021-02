Daydreamer, Melahat confessa: “Non è l’uomo che vuole. È innamorata di…” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sulle pagine di “Daydreamer Magazine”, l’unica rivista ufficiale sulla soap, l’attrice che interpreta Melahat ha rilasciato un’intervista in cui parla di pettegolezzi, amicizia e di qualche retroscena durante le riprese. Sebbene in Daydreamer interpreti la vicina impicciona e amante del pettegolezzo, nella realtà l’attrice Feri Baycu Guler ha le idee molto chiare sulla pericolosità di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sulle pagine di “Magazine”, l’unica rivista ufficiale sulla soap, l’attrice che interpretaha rilasciato un’intervista in cui parla di pettegolezzi, amicizia e di qualche retroscena durante le riprese. Sebbene ininterpreti la vicina impicciona e amante del pettegolezzo, nella realtà l’attrice Feri Baycu Guler ha le idee molto chiare sulla pericolosità di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

togetherwecry94 : Cara Melahat.... Ma.... Ti servono gli occhiali? ?? #DayDreamer - EHrabkova : RT @CClub1989: Finalmente in edicola la rivista ufficiale di Daydreamer! Con le interviste ai personaggi di Emre, Ayhan e Melahat. #CanYam… - Oli_HoranN99 : RT @CClub1989: Finalmente in edicola la rivista ufficiale di Daydreamer! Con le interviste ai personaggi di Emre, Ayhan e Melahat. #CanYam… - CanyamanLe : RT @CClub1989: Finalmente in edicola la rivista ufficiale di Daydreamer! Con le interviste ai personaggi di Emre, Ayhan e Melahat. #CanYam… - Jaki1811 : RT @CClub1989: Finalmente in edicola la rivista ufficiale di Daydreamer! Con le interviste ai personaggi di Emre, Ayhan e Melahat. #CanYam… -