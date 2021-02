Covid, Crisanti: L’Rt calcolato in questo modo è una presa in giro” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – Dopo le polemiche tra la Regione Lombardia e l’Istituto superiore di sanità ci si è chiesti se il calcolo dei dati sulla situazione epidemiologica fosse da rivalutare, migliorare. Andrea Crisanti, direttore di microbiologia all’università di Padova, spiega alla Dire cosa non va sul metodo che utilizziamo ormai da diverso tempo per capire l’andamento dell’epidemia di Covid-19. “L’Rt calcolato in questa maniera è una presa in giro, è retrospettivo perché risale ad almeno 7 giorni prima, sono mesi che lo dico. In questo modo i casi si fanno risalire ad un tracciamento che peraltro non funziona più. Era stata fatta una proposta diversi mesi fa, adeguando il nostro sistema a quello europeo che lavora sui dati dell’incidenza e non sull’Rt, ma le Regioni si sono opposte in tutti i modi. Rt attuale è pertanto diverso da quello reale, mentre l’incidenza restituirebbe il dato corrente e corretto“. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – Dopo le polemiche tra la Regione Lombardia e l’Istituto superiore di sanità ci si è chiesti se il calcolo dei dati sulla situazione epidemiologica fosse da rivalutare, migliorare. Andrea Crisanti, direttore di microbiologia all’università di Padova, spiega alla Dire cosa non va sul metodo che utilizziamo ormai da diverso tempo per capire l’andamento dell’epidemia di Covid-19. “L’Rt calcolato in questa maniera è una presa in giro, è retrospettivo perché risale ad almeno 7 giorni prima, sono mesi che lo dico. In questo modo i casi si fanno risalire ad un tracciamento che peraltro non funziona più. Era stata fatta una proposta diversi mesi fa, adeguando il nostro sistema a quello europeo che lavora sui dati dell’incidenza e non sull’Rt, ma le Regioni si sono opposte in tutti i modi. Rt attuale è pertanto diverso da quello reale, mentre l’incidenza restituirebbe il dato corrente e corretto“.

Adnkronos : #Vaccino #covid Italia, #Crisanti: 'Bisognava chiedere a Amazon per consegna' - fattoquotidiano : Covid, Crisanti a La7: “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti, la gente ormai si è a… - Corriere : Crisanti: «Per toglierci la mascherina ci vorranno un paio di anni» - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Covid, Crisanti: “La prossima estate niente vacanze in spiaggia” - MarcoVesperini : RT @CorriereUniv: Allarme del Ministero sulle varianti. Crisanti:'Non stiamo sequenziando abbastanza' #COVID-19 #varianteinglese #varian… -