CorSport: Napoli-Atalanta, Gattuso si affida al 3-4-2-1 con Lozano punta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gattuso cambierà ancora una volta modulo, stasera, contro l’Atalanta. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico adotterà il 3-4-2-1, “se la giocherà a specchio”. Un’ipotesi venuta fuori ieri, in rifinitura, e anche domenica. In porta, per il Napoli, ci sarà ancora Ospina, per la terza volta consecutiva. In difesa, invece, Manolas, Maksimovic e Koulibaly, con Di Lorenzo e Hysaj sulla linea dei mediani pronti ad abbassarsi. “E titolari di compiti diversi: il primo avrà licenza di spingere, come di consueto, mentre il collega, che numericamente rispetto a domenica prenderà il posto di Mario Rui, resterà più bloccato”. A centrocampo, toccherà a Demme regista e Bakayoko in funzione di filtro. In attacco non ci sarà Panchina. Sarà Lozano il riferimento centrale. Alle sue spalle, sulla trequarti, Politano e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021)cambierà ancora una volta modulo, stasera, contro l’. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico adotterà il 3-4-2-1, “se la giocherà a specchio”. Un’ipotesi venuta fuori ieri, in rifinitura, e anche domenica. In porta, per il, ci sarà ancora Ospina, per la terza volta consecutiva. In difesa, invece, Manolas, Maksimovic e Koulibaly, con Di Lorenzo e Hysaj sulla linea dei mediani pronti ad abbassarsi. “E titolari di compiti diversi: il primo avrà licenza di spingere, come di consueto, mentre il collega, che numericamente rispetto a domenica prenderà il posto di Mario Rui, resterà più bloccato”. A centrocampo, toccherà a Demme regista e Bakayoko in funzione di filtro. In attacco non ci sarà Panchina. Saràil riferimento centrale. Alle sue spalle, sulla trequarti, Politano e ...

Dipende tutto dalle condizioni di Petagna. In difesa Maksimovic e Hysaj al posto di Manolas e Mario Rui, in mediana torna Bakayoko. Elmas, Demme e Zielinski in lotta per due posti Domani il Napoli sarà impegnato nella semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Sul Corriere dello Sport qualche anticipazione sulla possibile formazione che Gattuso deciderà di mandare in campo. Ci sarà ...

CorSport: De Laurentiis perplesso anche dalla prestazione del Napoli col Parma

... Aurelio De Laurentiis si è fermato a guardare le immagini che gli arrivavano dal campo' A De Laurentiis, scrive il Corriere dello Sport, non è piaciuta nemmeno la prestazione del Napoli contro il ...

Corsport - L'ipoteca di Cristiano

Apertura Corsport, L’Inter fa regali, Ronaldo ringrazia. L’ ipoteca di Cristiano. Un tempo a testa, ma la doppietta di Ronaldo avvicina ...

