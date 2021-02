Come è morto il Conte Ter (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fino a ieri mattina il Conte Ter sembrava avere un travaglio difficile ma nessuno avrebbe detto che non ci si sarebbe arrivati. Durante la giornata però è stato sempre più chiaro che Fico sarebbe salito al Quirinale con un nulla di fatto. Cosa è successo, cosa è andato storto? Lo racconta Monica Guerzoni sul Corriere che spiega che il primo totem sul quale Italia Viva non ha voluto sentire ragioni è stato Bonafede. Nonostante le barricate del M5S il Dem Andrea Ormando prova a ricucire con un lodo su processi e prescrizione. La mossa non riesce perché IV non accetta: Ma no, tranquilli, il capogruppo dem Andrea Marcucci parla di «passi avanti», smentito a distanza da Maria Elena Boschi: «Passi avanti? No». Tira un’aria ghiacciata sui palazzi del potere e l’ex presidente del Senato Pietro Grasso di Leu dà voce ai sospetti: «Renzi cerca l’incidente». Quel che a Palazzo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fino a ieri mattina ilTer sembrava avere un travaglio difficile ma nessuno avrebbe detto che non ci si sarebbe arrivati. Durante la giornata però è stato sempre più chiaro che Fico sarebbe salito al Quirinale con un nulla di fatto. Cosa è successo, cosa è andato storto? Lo racconta Monica Guerzoni sul Corriere che spiega che il primo totem sul quale Italia Viva non ha voluto sentire ragioni è stato Bonafede. Nonostante le barricate del M5S il Dem Andrea Ormando prova a ricucire con un lodo su processi e prescrizione. La mossa non riesce perché IV non accetta: Ma no, tranquilli, il capogruppo dem Andrea Marcucci parla di «passi avanti», smentito a distanza da Maria Elena Boschi: «Passi avanti? No». Tira un’aria ghiacciata sui palazzi del potere e l’ex presidente del Senato Pietro Grasso di Leu dà voce ai sospetti: «Renzi cerca l’incidente». Quel che a Palazzo ...

