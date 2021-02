Calciomercato e salvezza, il parere dei tifosi del Benevento (VIDEO) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Si è concluso il Calciomercato, ora è tempo solo di pensare al campo e agli obiettivi da raggiungere. Alla corte di Filippo Inzaghi sono arrivati l’attaccante Adolfo Gaich e l’esterno difensivo Fabio Depaoli. Il terzino destro, che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia dell’Atalanta, è approdato in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, ancora proprietaria del suo cartellino e attesa domenica al “Ciro Vigorito“. Il centravanti classe ’99, invece, è arrivato in prestito dai russi del CSKA Mosca. Basteranno questi due acquisti per ottenere una salvezza dal sapore di scudetto, come ammesso da SuperPippo? Abbiamo chiesto ai tifosi del Benevento un giudizio sul mercato operato dalla società di via Santa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si è concluso il, ora è tempo solo di pensare al campo e agli obiettivi da raggiungere. Alla corte di Filippo Inzaghi sono arrivati l’attaccante Adolfo Gaich e l’esterno difensivo Fabio Depaoli. Il terzino destro, che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia dell’Atalanta, è approdato in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria, ancora proprietaria del suo cartellino e attesa domenica al “Ciro Vigorito“. Il centravanti classe ’99, invece, è arrivato in prestito dai russi del CSKA Mosca. Basteranno questi due acquisti per ottenere unadal sapore di scudetto, come ammesso da SuperPippo? Abbiamo chiesto aidelun giudizio sul mercato operato dalla società di via Santa ...

