ATP Cup, Italia in semifinale: Fognini-Berrettini da urlo

L'Italia vola in semifinale di ATP Cup. Conquistato il primato nel Girone C, grazie alle firme di Fognini e Berrettini: Francia e Austria eliminate L'Italia del tennis continua a far bene in ATP Cup. Gli azzurri conquistano il primato nel girone C grazie alle vittorie di Fognini e Berrettini contro Paire e Monfiels, oltre che al decisivo incontro con Thiem. Pass staccati per le semifinali, dove si affronteranno le migliori quattro del torneo, già presente anche la Russia. Vincono senza problemi anche Sinner, Travaglia e Caruso. Sconfitta soltanto nel doppio dove i francesi Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin hanno la meglio su Simone Bolelli/Andrea Vavassori. Grande reazione da parte di Fognini dopo l'esordio deludente con Dennis Novak.

