Arance della salute | come sostenere la ricerca sul cancro di Fondazione Airc ordinando online

Leggi su wired

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (foto: Couleur da Pixabay)La lotta alnon può fermarsi. Se,afferma l’ultimo rapporto Aiom/Airtum I numeri delin Italia (2020), per molte patologie oncologiche i tassi di incidenza sono in progressiva riduzione, tuttavia per alcune neoplasie, per entrambi i sessi, i dati sono in crescita. Il riferimento va al melanoma e ai tumori del pancreas, ma anche, per le donne, ai tumorimammella e del polmone. Diagnosi precoci e stili di vita corretti possono fare la differenza, ma l’ultima parola, sul frontecomprensione dei meccanismimalattia,di trattamenti efficaci,messa a punto di cure sempre più personalizzate, spetta alla comunità scientifica. Un aspetto da rimarcare, ...