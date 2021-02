Uomini e Donne 2 febbraio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di martedì 2 febbraio 2021) Cosa succede oggi a Uomini e Donne? Domanda ricorrente per i fan del dating show di Canale 5, uno dei programmi più seguiti del palinsesto Mediaset. Nella giornata di oggi, martedì 2 febbraio, secondo le anticipazioni svelate dal Vicolo delle News, assisteremo a nuovi scontri in studio, a tinte rosa. Le protagoniste dell’appuntamento odierno, infatti, dovrebbero essere Gemma Galgani e Aurora Tropea. La dama torinese non riesce a togliersi dalla testa Maurizio Guerci, con cui nelle ultime settimane aveva instaurato un rapporto di reciproca confidenza e conoscenza, scaduto in un addio amaro. Gemma continua a chiedere confronti con l’uomo e ha confermato ancora una volta di aver avuto notizia che il cavaliere ha una relazione al di fuori dello studio. Intanto Gems conoscerà un altro ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 febbraio 2021) Cosa succede? Domanda ricorrente per i fan del dating show di Canale 5, uno dei programmi più seguiti del palinsesto Mediaset. Nella giornata di, martedì 2, secondo lesvelate dal Vicolo delle News, assisteremo a nuovi scontri in studio, a tinte rosa. Le protagoniste dell’appuntamento odierno, infatti, dovrebbero essere Gemma Galgani e Aurora Tropea. La dama torinese non riesce a togliersi dalla testa Maurizio Guerci, con cui nelle ultime settimane aveva instaurato un rapporto di reciproca confidenza e conoscenza, scaduto in un addio amaro. Gemma continua a chiedere confronti con l’uomo e ha confermato ancora una volta di aver avuto notizia che il cavaliere ha una relazione al di fuori dello studio. Intanto Gems conoscerà un altro ...

