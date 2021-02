Spostamenti tra Regioni e ritorno sulle piste da sci. La chiave sarà l'Rt sotto 1 (Di martedì 2 febbraio 2021) Patricia Tagliaferri Il 15 febbraio scadono il dpcm e i divieti: l'indice di contagio decisivo per le riaperture Gli amanti della montagna, e non solo, puntano da un pezzo il 15 febbraio. Quel giorno, secondo l'ultimo Dpcm, dovrebbero riaprire gli impianti sciistici e scadere il divieto di spostamento tra Regioni, anche tra quelle gialle. Ma non è detto che ciò accada, dipende naturalmente dall'andamento dei contagi in queste ultime due settimane. Saranno giorni cruciali, i prossimi, in un'Italia ormai senza zone rosse, dove però nel weekend si sono registrati ovunque atteggiamenti da «liberi tutti» che preoccupano gli esperti e che potrebbero compromettere gli allentamenti delle misure in programma. Soltanto se la curva epidemiologica lo consentirà cadrà qualche divieto, così come già previsto dal decreto del 14 gennaio. Con lo sci e gli ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 febbraio 2021) Patricia Tagliaferri Il 15 febbraio scadono il dpcm e i divieti: l'indice di contagio decisivo per le riaperture Gli amanti della montagna, e non solo, puntano da un pezzo il 15 febbraio. Quel giorno, secondo l'ultimo Dpcm, dovrebbero riaprire gli impianti sciistici e scadere il divieto di spostamento tra, anche tra quelle gialle. Ma non è detto che ciò accada, dipende naturalmente dall'andamento dei contagi in queste ultime due settimane. Saranno giorni cruciali, i prossimi, in un'Italia ormai senza zone rosse, dove però nel weekend si sono registrati ovunque atteggiamenti da «liberi tutti» che preoccupano gli esperti e che potrebbero compromettere gli allentamenti delle misure in programma. Soltanto se la curva epidemiologica lo consentirà cadrà qualche divieto, così come già previsto dal decreto del 14 gennaio. Con lo sci e gli ...

Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo, non convocato per #JuveSPAL, festeggia Georgina a Courmayeur. Ma gli spostamenti tra regioni ara… - manuel54599400 : @atzei_atzei @SweetBe76869605 no fino al 15 febbraio non sono consentiti gli spostamenti tra regioni - infoitinterno : Spostamenti tra regioni, sport e concorsi: cosa cambia dal 15 febbraio. E dal 5 marzo nuovo Dpcm - mele_nando : #Spostamenti tra regioni, #sport e concorsi: cosa cambia dal 15 febbraio. E dal 5 marzo nuovo #Dpcm #coronavirus - GDS_it : #Spostamenti tra regioni, #sport e concorsi: cosa cambia dal 15 febbraio. E dal 5 marzo nuovo #Dpcm #coronavirus… -