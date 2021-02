Sofia Goggia dopo l’infortunio: “Ho finito le lacrime, ora riparto con coraggio” (Di martedì 2 febbraio 2021) “dopo trenta ore credo di avere finito le lacrime”. In un lungo post sui social, Sofia Goggia descrive il suo stato d’animo dopo la frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro, rimediata a causa di una brutta caduta a Garmisch. Un infortunio che arriva a ridosso di un appuntamento importante come i Mondiali. “Il tremendo dolore, misto all’enorme dispiacere, rimane dentro di me forte, fortissimo – racconta la campionessa di sci bergamasca -. Le cose vanno come devono andare per destino, coincidenze e scelte. Voglio pensare che nulla, nulla accada mai per caso e che tutto contribuisca al compimento del disegno di ognuno di noi”. Fino a domenica, nella testa della 28enne bergamasca c’erano proprio i Mondiali. “Mi sento a pezzi”, confessa. Ma la voglia di ripartire è ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 febbraio 2021) “trenta ore credo di averele”. In un lungo post sui social,descrive il suo stato d’animola frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro, rimediata a causa di una brutta caduta a Garmisch. Un infortunio che arriva a ridosso di un appuntamento importante come i Mondiali. “Il tremendo dolore, misto all’enorme dispiacere, rimane dentro di me forte, fortissimo – racconta la campionessa di sci bergamasca -. Le cose vanno come devono andare per destino, coincidenze e scelte. Voglio pensare che nulla, nulla accada mai per caso e che tutto contribuisca al compimento del disegno di ognuno di noi”. Fino a domenica, nella testa della 28enne bergamasca c’erano proprio i Mondiali. “Mi sento a pezzi”, confessa. Ma la voglia di ripartire è ...

