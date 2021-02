San Valentino, come prepararsi al meglio con i consigli di Frame Condé Nast (Di martedì 2 febbraio 2021) In fondo, festeggiare San Valentino significa preparare qualcosa di speciale per la propria "metà". Ma non è sempre così facile passare dal pensiero all'azione, per mancanza di idee oppure per il timore di cadere nella banalità. Dunque, dove cercare i giusti consigli? In quest'ottica, Frame Condé Nast ha pensato a un palinsesto completamente dedicato al Valentine's Day, raggiungibile sul profilo Instagram @condeNastFrame. Da oggi fino al 14 febbraio i fan del primo Experience Store Condé Nast, aperto in partnership con Pasticceria San Carlo, possono attingere consigli e trarre ispirazione da una serie di appuntamenti che hanno "nel cuore" la festa degli innamorati. Le "basi" sono poste dall'astrologa Gabi Lussi con ... Leggi su gqitalia (Di martedì 2 febbraio 2021) In fondo, festeggiare Sansignifica preparare qualcosa di speciale per la propria "metà". Ma non è sempre così facile passare dal pensiero all'azione, per mancanza di idee oppure per il timore di cadere nella banalità. Dunque, dove cercare i giusti? In quest'ottica,ha pensato a un palinsesto completamente dedicato al Valentine's Day, raggiungibile sul profilo Instagram @conde. Da oggi fino al 14 febbraio i fan del primo Experience Store, aperto in partnership con Pasticceria San Carlo, possono attingeree trarre ispirazione da una serie di appuntamenti che hanno "nel cuore" la festa degli innamorati. Le "basi" sono poste dall'astrologa Gabi Lussi con ...

VanityFairIt : Per San Valentino, Vanity Fair arriva in edicola con un numero speciale che celebra la generazione simbolo dell'amo… - NetflixIT : Quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta per l'appuntamento di San Valentino: Zendaya, Noah Centineo, Lady G… - vogue_italia : Bellissimi questi sandali rossi con maxi fiocco di JIMMY CHOO ?????? - ariannareynaudo : quest’anno non festeggerò San Valentino perché sarò troppo occupata a festeggiare carnevale travestita da clown?? - GruppoSVittore : RT @federicovizo87: Appena realizzato che Carnevale capita lo stesso giorno di San Valentino e niente, mi viene da ridere -