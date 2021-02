Russia, Navalny condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere (Di martedì 2 febbraio 2021) Aveva appena finito di disegnare un cuore sul vetro alla moglie, Yulia Navalnaya , quando è stata pronunciata la sentenza: 3 anni e mezzo di prigione ad Aleksey Navalny . Il blogger russo era stato ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Aveva appena finito di disegnare un cuore sul vetro alla moglie, Yulia Navalnaya , quando è stata pronunciata la sentenza: 3e mezzo di prigione ad Aleksey. Il blogger russo era stato ...

amnestyitalia : #Russia Almeno 4000 persone sono state arrestate nel corso delle proteste pacifiche di ieri per chiedere la scarcer… - TeresaBellanova : Sono scesi di nuovo in piazza i cittadini russi, per protestere contro l'arresto di Aleksej Navalny, contro il gove… - LauraGaravini : Ondata di arresti in #Russia conferma quanto la repressione del dissenso da parte di #Putin stia diventando sempre… - conci66aa : RT @Agenzia_Ansa: Lo staff di #Navalny invita a una protesta immediata a #Mosca: 'Venite subito in piazza, il nostro Paese è piombato nell'… - EmiliaBalestri1 : In Russia sta andando in pezzi la democrazia, con l’arresto di #Navalny, tutte le diplomazie esprimono una posizion… -