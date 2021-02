Regione Lazio consegna alloggi a famiglie coinvolte in rogo Foro Italico (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Sono stati consegnati oggi pomeriggio dalla Regione Lazio tre alloggi definitivi alle famiglie della comunita’ filippina, sfollate a seguito del rogo divampato in via del Foro Italico l’8 agosto 2020. Quattro nuclei familiari, per un totale di 11 persone, tra cui anche persone anziane e bambini, da oggi potranno avere di nuovo una casa. Le abitazioni, dopo una ricognizione dei beni regionali disponibili, sono state individuate e messe a disposizione dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) IRASP ‘Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona’ di Roma. In particolare, si tratta di 3 appartamenti: due si trovano nella zona Cassia all’altezza de La Storta e uno nella zona dell’ex fiera di Roma in via Aristide Leonori. A ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma – Sono statiti oggi pomeriggio dallatredefinitivi alledella comunita’ filippina, sfollate a seguito deldivampato in via dell’8 agosto 2020. Quattro nuclei familiari, per un totale di 11 persone, tra cui anche persone anziane e bambini, da oggi potranno avere di nuovo una casa. Le abitazioni, dopo una ricognizione dei beni regionali disponibili, sono state individuate e messe a disposizione dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) IRASP ‘Istituti Riuniti Azienda di Servizi alla Persona’ di Roma. In particolare, si tratta di 3 appartamenti: due si trovano nella zona Cassia all’altezza de La Storta e uno nella zona dell’ex fiera di Roma in via Aristide Leonori. A ...

