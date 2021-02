Parte la lotteria degli scontrini ma non tutti i negozi sono pronti (Di martedì 2 febbraio 2021) Scontrino fiscale (Google Images)Ritardi, costi e rischio di squilibrio del mercato: sono i principali problemi denunciati dalle maggiori associazioni di esercenti sulla lotteria degli scontrini partita il primo febbraio. “Una follia che penalizza chi è già in difficoltà, è pronto solo un locale su tre”, commenta Aldo Cursano, presidente di Fipe-Confcommercio. “Si rischia un’ulteriore spinta al declino dei piccoli negozi”, ha commentato l’altro giorno Confesercenti. Il problema riguarda i requisiti tecnici dei registratori di cassa, che dovranno utilizzare dal primo aprile il nuovo tracciato telematico, per inviare il codice lotteria del cliente e i corrispettivi obbligatori. “Trecento euro per aggiornare il software sono una spesa insostenibile, per chi è stato ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) Scontrino fiscale (Google Images)Ritardi, costi e rischio di squilibrio del mercato:i principali problemi denunciati dalle maggiori associazioni di esercenti sullapartita il primo febbraio. “Una follia che penalizza chi è già in difficoltà, è pronto solo un locale su tre”, commenta Aldo Cursano, presidente di Fipe-Confcommercio. “Si rischia un’ulteriore spinta al declino dei piccoli”, ha commentato l’altro giorno Confesercenti. Il problema riguarda i requisiti tecnici dei registratori di cassa, che dovranno utilizzare dal primo aprile il nuovo tracciato telematico, per inviare il codicedel cliente e i corrispettivi obbligatori. “Trecento euro per aggiornare il softwareuna spesa insostenibile, per chi è stato ...

