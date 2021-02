Papa Francesco: 'Nella Chiesa tanti solisti ma serve coro anche se stonato' (Di martedì 2 febbraio 2021) Occorre non lasciarsi confondere dalle tempeste perch quando il mare agitato non si vedono pesci . Papa Francesco nell omelia della messa per la Giornata mondiale della Vita Consacrata, in un ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 2 febbraio 2021) Occorre non lasciarsi confondere dalle tempeste perch quando il mare agitato non si vedono pesci .nell omelia della messa per la Giornata mondiale della Vita Consacrata, in un ...

Pontifex_it : Il Signore non ci chiama ad essere solisti, ma ad essere parte di un coro, che a volte stona, ma sempre deve provar… - vaticannews_it : #1febbraio #PapaFrancesco partecipa alla prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana #FratelliTutti… - Radio1Rai : ?? #Papa Francesco: “Troppe donne vittime di violenza. Devono essere protette dalla società. Tante ancora subiscono… - donarjan77 : RT @Pontifex_it: Il Signore non ci chiama ad essere solisti, ma ad essere parte di un coro, che a volte stona, ma sempre deve provare a can… - paoladami : RT @Pontifex_it: Il Signore non ci chiama ad essere solisti, ma ad essere parte di un coro, che a volte stona, ma sempre deve provare a can… -