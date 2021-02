Nessun accordo al tavolo del programma Boschi | Rimangono le distanze

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente della Camera Roberto Fico dopo circa un’ora ha lasciato la sala della Lupa, a Montecitorio, dove sono riuniti i capigruppo sul. Il verbale, secondo quanto si apprende, è stato accantonato. A quanto si apprende da fonti di Italia Viva aldi maggioranza si è deciso di non faredocumento conclusivo. Non c’è stato abbandono da parte di iv delné la mancata firma. Tutte le forze politiche hanno illustrato a Fico le proprie posizioni. Di tutt’altra idea Loredana De Petris, senatrice di LeU e capogruppo del Misto: “Iv ha dato parere contrario su tutto e non si scioglie la riserva su Conte. Entriamo in una fase difficile in cui è difficile che possa accadere qualcosa di diverso dalle elezioni”. Per Maria Elena...

A quanto si apprende da fonti di Italia Viva al tavolo di maggioranza si è deciso di non faredocumento conclusivo. Non c'è stato abbandono da parte di iv del tavolo né la mancata firma. Tutte ...No invece di Italia Viva: "Non condividiamo il lodo Orlando: non c'èsulla prescrizione e sul processo penale". Lo affermano fonti di Iv. Sul tavolo anche i dossier istruzione, turismo ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Emergono quindi, aggiunge senza entrare nel merito della proposta, "ancora distanze marcate da colmare". Il confronto invece avrebbe fatto "passi avanti" su alt ...