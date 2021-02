L'anno più nero. Pil Italia a -8,8% nel 2020, meglio delle stime (Di martedì 2 febbraio 2021) Nel 2020 quindi il Pil corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell?8,9%, mentre per il Pil stimato sui dati trimestrali grezzi la riduzione è stata dell?8,8% (nel 2020 vi sono state 2 giornate lavorative in più rispetto al 2019). Lo stima l’Istat, spiegando che che i risultati dei conti nazionali annuali per il 2020 saranno diffusi il prossimo 1 marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verranno presentati il 3 marzo. Il dato (-8,8%) è lievemente migliore delle attese del governo che nella Nota di aggiornamento al Def aveva stimato per l’anno una contrazione del 9%. Nel quarto trimestre del 2020 il Pil è negativo. Si stima che, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito del 2% ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Nelquindi il Pil corretto per gli effetti di calendario è diminuito dell?8,9%, mentre per il Pil stimato sui dati trimestrali grezzi la riduzione è stata dell?8,8% (nelvi sono state 2 giornate lavorative in più rispetto al 2019). Lo stima l’Istat, spiegando che che i risultati dei conti nazionali annuali per ilsardiffusi il prossimo 1 marzo, mentre quelli trimestrali coerenti con i nuovi dati annuali verrpresentati il 3 marzo. Il dato (-8,8%) è lievemente miglioreattese del governo che nella Nota di aggiornamento al Def aveva stimato per l’una contrazione del 9%. Nel quarto trimestre delil Pil è negativo. Si stima che, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito del 2% ...

MarcoMoriniTW : E’ già passato un anno. #Walls uscì giusto in tempo per poter vivere insieme questi momenti, poi non ha mai smesso… - chetempochefa : 'Alexey Navalny è stato arrestato più volte, ha già trascorso oltre un anno agli arresti domiciliari... Oggi però N… - AIRC_it : L’impegno e l’entusiasmo delle Volontarie e dei Volontari AIRC continua anche per la campagna delle “Arance della s… - BLIND_DATA24 : RT @Albe_1964: Brutto dirlo ma per i media la disgraziata e angosciosa situazione in cui ci troviamo da un anno, senza autentiche prospetti… - repubblica : 'Il Moscato sfonda tra i giovani americani, vendute 8 milioni di bottiglie in più nell'ultimo anno' -

Ultime Notizie dalla rete : anno più Auschwitz - Birkenau vista da un drone. Il video che commuove il web

... è in questa data che ricorre la Giornata della Memoria , che viene celebrata ogni anno per ... È una tappa imperdibile per chi visita Cracovia o Katowice (anche meglio perché è più vicina), in Polonia. ...

Istat, PIL crolla dell'8,9% nel 2020

... espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di ...- ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più ...

Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it ... è in questa data che ricorre la Giornata della Memoria , che viene celebrata ogniper ... È una tappa imperdibile per chi visita Cracovia o Katowice (anche meglio perché èvicina), in Polonia. ...... espresso in valori concatenati condi riferimento 2015, corretto per gli effetti di ...- ha avuto due giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in...