Il tavolo di Fico alla stretta finale, lo scenario resta incerto (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - È iniziata questa mattina, a Palazzo Montecitorio, la riunione dei capigruppo che fanno parte del tavolo cui è affidato il compito di redigere il programma di maggioranza dopo la crisi di governo innescata da Italia viva. Il tema della giustizia dovrebbe essere al centro dei colloqui della mattinata, al secondo giorno di lavori del tavolo, di iniziativa del presidente della Camera Roberto Fico, sulla base del mandato esplorativo da lui ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Molti i temi divisivi La strada per la soluzione della crisi è ancora in salita. Al tavolo conclusosi lunedì sera alle 21 si sono sì registrati passi avanti ma, allo stesso tempo, restano ancora diversi temi divisivi, come il Mes, le politiche sul lavoro, la sanità, le infrastrutture, e non ultimo il ... Leggi su agi (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - È iniziata questa mattina, a Palazzo Montecitorio, la riunione dei capigruppo che fanno parte delcui è affidato il compito di redigere il programma di maggioranza dopo la crisi di governo innescata da Italia viva. Il tema della giustizia dovrebbe essere al centro dei colloqui della mattinata, al secondo giorno di lavori del, di iniziativa del presidente della Camera Roberto, sulla base del mandato esplorativo da lui ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Molti i temi divisivi La strada per la soluzione della crisi è ancora in salita. Alconclusosi lunedì sera alle 21 si sono sì registrati passi avanti ma, allo stesso tempo,no ancora diversi temi divisivi, come il Mes, le politiche sul lavoro, la sanità, le infrastrutture, e non ultimo il ...

borghi_claudio : Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con… - Mov5Stelle : Iniziata la riunione del tavolo di lavoro sul programma di legislatura del Presidente @Roberto_Fico - Montecitorio : Si riunisce oggi alle 9.30 il tavolo di lavoro convocato dal Presidente @Roberto_Fico dopo il primo giro di… - sorrentinofelix : RT @Storace: Ma al tavolo di #Fico hanno intenzione di parlare di #giustizia o non ricordano neppure chi sia #Palamara? - MuredduGiovanni : RT @metaanto: Fico convoca il maxi- tavolo Renzi lo manda già all' aria.. Titolo di apertura tg4 ora. Io mi sono veramente rotta le scatole… -