IL CALCIO CATANIA RICORDA L’ISPETTORE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO RACITI (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi ricorre il quattordicesimo anniversario DELLA tragica scomparsa delL’ISPETTORE CAPO DELLA POLIZIA di STATO Filippo RACITI: il CALCIO CATANIA RICORDA il luminoso esempio di dedizione al lavoro del valoroso tutore dell’ordine e il suo spirito di servizio, coraggiosamente e generosamente offerto alla comunità.Alla famiglia RACITI, un affettuoso pensiero. Leggi su laprimapagina (Di martedì 2 febbraio 2021) Oggi ricorre il quattordicesimo anniversariotragica scomparsa deldiFilippo: ilil luminoso esempio di dedizione al lavoro del valoroso tutore dell’ordine e il suo spirito di servizio, coraggiosamente e generosamente offerto alla comunità.Alla famiglia, un affettuoso pensiero.

poliziadistato : Il #2febbraio 2007 moriva a Catania l'ispettore Filippo Raciti, ucciso in servizio durante i tafferugli dopo una pa… - michelaeffe : RT @poliziadistato: Il #2febbraio 2007 moriva a Catania l'ispettore Filippo Raciti, ucciso in servizio durante i tafferugli dopo una partit… - MarzulloRoberto : RT @poliziadistato: Il #2febbraio 2007 moriva a Catania l'ispettore Filippo Raciti, ucciso in servizio durante i tafferugli dopo una partit… - mariuccia12345 : RT @poliziadistato: Il #2febbraio 2007 moriva a Catania l'ispettore Filippo Raciti, ucciso in servizio durante i tafferugli dopo una partit… - CeraldiNando : RT @poliziadistato: Il #2febbraio 2007 moriva a Catania l'ispettore Filippo Raciti, ucciso in servizio durante i tafferugli dopo una partit… -

Ultime Notizie dalla rete : CALCIO CATANIA Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score degli anticipi

...chiederà uno sforzo supplementare a tutte le squadre del campionato della terza serie del calcio ...15 Arezzo 10 GIRONE C Ore 17.30 Foggia Teramo CLASSIFICA Ternana 52 Bari 41 Avellino 37 Catania 33 ...

Juve Stabia, il saluto di Nicholas Allievi

...che ha sempre dimostrato senso di appartenenza sia alla squadra che alla citta' ma nel calcio le ... Nicholas! Segui sui social Verso Juve Stabia - Catania, parla Mister Ciullo 0 0 Voto Vota Articolo

Juve Stabia-Catania, precedenti: due vittorie catanesi al 'Menti' CalcioCatania.com Il Calcio Catania ricorda l’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti

Oggi ricorre il quattordicesimo anniversario della tragica scomparsa dell’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti.

IL CALCIO CATANIA RICORDA L’ISPETTORE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO RACITI

Oggi ricorre il quattordicesimo anniversario della tragica scomparsa dell’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti: il Calcio Catania ricorda il ...

...chiederà uno sforzo supplementare a tutte le squadre del campionato della terza serie del...15 Arezzo 10 GIRONE C Ore 17.30 Foggia Teramo CLASSIFICA Ternana 52 Bari 41 Avellino 3733 ......che ha sempre dimostrato senso di appartenenza sia alla squadra che alla citta' ma nelle ... Nicholas! Segui sui social Verso Juve Stabia -, parla Mister Ciullo 0 0 Voto Vota ArticoloOggi ricorre il quattordicesimo anniversario della tragica scomparsa dell’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti.Oggi ricorre il quattordicesimo anniversario della tragica scomparsa dell’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti: il Calcio Catania ricorda il ...