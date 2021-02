Ferie in Trentino | tanto divertimento anche senza le piste da sci

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 2 febbraio 2021) Nel nostro paese, una delle abitudini più consolidate è quella di passare le proprie vacanze invernali nelAlto Adige. In questa bellissima regione settentrionale ci sono molte occasioni diche possono facilmente allietare tutti i tipi di turisti; dagli amanti degli sport invernali alle famiglie con bimbi piccoli, dalle coppie desiderose di rilassarsi dopo un periodo lavorativo stressante ai gruppi di amici in cerca di avventura e. Tuttavia, almeno per quest’anno, occorrerà rinunciare a praticare lo sci. Infatti, ledel luogo sono state chiuse per cercare di frenare il numero di contagi da Cobiv-19. Data questa evenienza, dunque, molti si chiedono che cosa è possibile fare inse leda sci sono tutte chiuse. In questo articolo ...