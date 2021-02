E quindi, com’è Clubhouse? (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo quanto avvenuto con Signal e poi con la vicenda GameStop, un’ulteriore conferma del fatto che oggi sia Elon Musk a dettare le tendenza del mondo online si è avuta con Clubhouse, la nuova app – una sorta di radio social in cui si discute a voce all’interno di stanze tematiche – che ha da pochissimo iniziato a diffondersi anche in Italia. Nella serata di domenica 31 gennaio, il fondatore di Tesla è sbarcato sul nuovo social, ospite della stanza organizzata dal venture capitalist Marc Andreessen. Apriti cielo: in pochi secondi oltre cinquemila persone hanno invaso il luogo virtuale dov’era appena giunto Elon Musk causando una sorta di “sold out”, tanto da far fiorire ovunque stanze – tutte strapiene – che si limitavano a trasmettere in streaming quello che Musk stava dicendo nell’altra. È stato il primo vero grande evento di Clubhouse, con risonanza ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo quanto avvenuto con Signal e poi con la vicenda GameStop, un’ulteriore conferma del fatto che oggi sia Elon Musk a dettare le tendenza del mondo online si è avuta con, la nuova app – una sorta di radio social in cui si discute a voce all’interno di stanze tematiche – che ha da pochissimo iniziato a diffondersi anche in Italia. Nella serata di domenica 31 gennaio, il fondatore di Tesla è sbarcato sul nuovo social, ospite della stanza organizzata dal venture capitalist Marc Andreessen. Apriti cielo: in pochi secondi oltre cinquemila persone hanno invaso il luogo virtuale dov’era appena giunto Elon Musk causando una sorta di “sold out”, tanto da far fiorire ovunque stanze – tutte strapiene – che si limitavano a trasmettere in streaming quello che Musk stava dicendo nell’altra. È stato il primo vero grande evento di, con risonanza ...

chetempochefa : 'Nonno veniva da Ragusa, quindi vado quando posso. È nato a Ragusa, io ci torno spesso. In effetti sono siciliana,… - chetempochefa : 'Il vaccino non è dimostrato essere efficace nelle persone più anziane: è autorizzato fino ai 55 anni. E' efficace… - chetempochefa : 'Putin tiene sotto scacco l’Europa, che dipende dal gas russo, e quindi lui sa che le rimostranze dell’Unione Europ… - DanAbno84717548 : RT @fdragoni: E quindi... - FRAN_1C : RT @anmustdmt: questi scatti presi dal dietro le quindi e modificati in HD fanno proprio paura. complimenti alla ragazza taggata ? https://… -

Ultime Notizie dalla rete : quindi com’è RedHill Biopharma annuncia il parere positivo del DSMB relativamente alla valutazione di sicurezza per lo studio COVID-19 di fase II/III su opaganib Fortune Italia