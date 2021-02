“È la prima volta nella storia del programma”. Il cantante mascherato, la decisione di Milly Carlucci è senza precedenti (Di martedì 2 febbraio 2021) La prima puntata del cantante mascherato, il game show di Rai Uno tornato in tv il 29 gennaio per cinque venerdì in prima serata con la conduzione di Milly Carlucci, è stata segnata dal ritiro della maschera Baby Alieno. A fine serata, infatti, è saltato lo spareggio con Pecorella ed è stato svelato chi si nascondeva sotto il costume, che si era rotto durante l’esibizione. Una partecipazione già movimentata a causa del malore di uno dei cantanti che si nascondeva sotto la maschera. “Il nostro Baby Alieno è stato un esperimento genetico e non è facile essere un Baby Alieno, quindi io vi annuncio – e ve lo dico sorridendo perché è il mio mestiere sorridere – ma questa sera non faremo lo spareggio perché Baby Alieno vuole uscire dalla maschera. Vuole uscire e vuole tornare a casa”. Sotto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Lapuntata del, il game show di Rai Uno tornato in tv il 29 gennaio per cinque venerdì inserata con la conduzione di, è stata segnata dal ritiro della maschera Baby Alieno. A fine serata, infatti, è saltato lo spareggio con Pecorella ed è stato svelato chi si nascondeva sotto il costume, che si era rotto durante l’esibizione. Una partecipazione già movimentata a causa del malore di uno dei cantanti che si nascondeva sotto la maschera. “Il nostro Baby Alieno è stato un esperimento genetico e non è facile essere un Baby Alieno, quindi io vi annuncio – e ve lo dico sorridendo perché è il mio mestiere sorridere – ma questa sera non faremo lo spareggio perché Baby Alieno vuole uscire dalla maschera. Vuole uscire e vuole tornare a casa”. Sotto ...

