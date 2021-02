Crisi di Governo, a pagare il prezzo più salato è Rocco Casalino: “Non mi ha regalato niente nessuno” (Di martedì 2 febbraio 2021) La Crisi di Governo sta presentando un conto salatissimo a Rocco Casalino, fedele spalla e portavoce di Giuseppe Conte. Tanti chiedono la sua “testa” e qualcuno potrebbe ottenerla. Sarebbe dovuto uscire il prossimo 23 febbraio al prezzo di 17,90 euro edito da Piemme, del gruppo Mondadori. Titolo scelto da mesi: “Il portavoce“. Forse avrebbe venduto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 2 febbraio 2021) Ladista presentando un conto salatissimo a, fedele spalla e portavoce di Giuseppe Conte. Tanti chiedono la sua “testa” e qualcuno potrebbe ottenerla. Sarebbe dovuto uscire il prossimo 23 febbraio aldi 17,90 euro edito da Piemme, del gruppo Mondadori. Titolo scelto da mesi: “Il portavoce“. Forse avrebbe venduto L'articolo proviene da Leggilo.org.

francescocosta : C’è una crisi di governo, e non è niente che meriti il nostro tempo e il nostro interesse. - borghi_claudio : Annaspano Crisi di governo, il tavolo sul programma non partorisce un programma - Affaritaliani : Crisi di governo: sui social Italia Viva diventa #Italiamorta - DeliaSalvadori : RT @DaliaDaliaanfo: Salvini su crisi di governo: “Se Quirinale dà altri giorni non sarò educato”. RUTTO LIBERO. - AssociazioneLS : La crisi di #governo in diretta, oggi: le ultime notizie Non c'è condivisione sulla #giustizia,....(Tutti d'accordo… -