Clizia Incorvaia, nel libro di Francesco Sarcina si parlerà anche del loro matrimonio (Di martedì 2 febbraio 2021) Il matrimonio fra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina è terminato da tempo, eppure sarà uno degli argomenti affrontati nel prossimo libro del frontman de Le Vibrazioni. “Nel mezzo”, il libro di Sarcina uscirà il 16 febbraio 2021 e racconterà la sua storia. L’annuncio dell’uscita è arrivato proprio dal cantante via Instagram. “Il libro con cui … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 2 febbraio 2021) Ilfraè terminato da tempo, eppure sarà uno degli argomenti affrontati nel prossimodel frontman de Le Vibrazioni. “Nel mezzo”, ildiuscirà il 16 febbraio 2021 e racconterà la sua storia. L’annuncio dell’uscita è arrivato proprio dal cantante via Instagram. “Ilcon cui … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

aliss_malik : RT @candemet8992: Tommaso:”Per credere di far fesso me,devi credere di essere davvero furba. Perche se mi fai passare per quello che non so… - interistadoc_ : RT @candemet8992: Tommaso:”Per credere di far fesso me,devi credere di essere davvero furba. Perche se mi fai passare per quello che non so… - castellidicarte : RT @candemet8992: Tommaso:”Per credere di far fesso me,devi credere di essere davvero furba. Perche se mi fai passare per quello che non so… - SabMusicIsLife : RT @candemet8992: Tommaso:”Per credere di far fesso me,devi credere di essere davvero furba. Perche se mi fai passare per quello che non so… - sarer27 : RT @candemet8992: Tommaso:”Per credere di far fesso me,devi credere di essere davvero furba. Perche se mi fai passare per quello che non so… -