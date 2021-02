Cade nella neve, nessuno la trova: morta assiderata donna anziana (Di martedì 2 febbraio 2021) Era uscita di casa con il suo deambulatore, ma una brutta caduta l’ha fatta restare nella neve per tutta la notte. morta in una delle maniere peggiori: sola, nel gelo della notte, di un freddo che penetra fino alle ossa. Questa la brutta fine di una donna, Ilda Verocai di 92 anni, ritrovata questa mattina in strada, riversa, morta assiderata nei pressi della sua abitazione. Il ritrovamento in una frazione di Cortina D’Ampezzo, vicino a dove la donna viveva. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe uscita con il suo deambulatore, ma una rovinosa caduta le avrebbe impedito di rialzarsi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Cortina, intervenuti sul posto per i ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021) Era uscita di casa con il suo deambulatore, ma una brutta caduta l’ha fatta restareper tutta la notte.in una delle maniere peggiori: sola, nel gelo della notte, di un freddo che penetra fino alle ossa. Questa la brutta fine di una, Ilda Verocai di 92 anni, rita questa mattina in strada, riversa,nei pressi della sua abitazione. Il rimento in una frazione di Cortina D’Ampezzo, vicino a dove laviveva. Secondo le prime ricostruzioni, lasarebbe uscita con il suo deambulatore, ma una rovinosa caduta le avrebbe impedito di rialzarsi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Cortina, intervenuti sul posto per i ...

