Beautiful Anticipazioni 2 febbraio 2021 | Charlie impedisce a Hope di tornare a cercare Thomas

(Di martedì 2 febbraio 2021) Vediamo lee le Trame didel 2. Nell’episodio della soap in onda su Canale5,tenta diindietro da, mala ferma: "le vasche sono pericolose".

puntate dall'1 al 6 febbraio Le Logan decidono di mentire su Thomas e la sua presunta morte? Sembra proprio che le nuove puntate di metteranno in crisi Hope fino al ... puntata di martedì 2 febbraio 2021 : Brooke (Katherine Kelly Lang) vorrebbe che Ridge (Thorsten Kaye) tornasse a casa, ma lui lo farà una volta aiutato Thomas (Matthew Atkinson)... Beautiful: anticipazioni, novità e aggiornamenti della soap opera del giorno 2 Febbraio 2021. Hope è in pieno stato di panico e Liam chiede ... Nell'episodio di oggi, 2 febbraio, in onda su Canale 5 alle 13.40: Hope fa cadere Thomas nell'acido, Hope torna a cercare Thomas ma Charlie ...