Basiglio | investe ciclista e non si ferma | pirata rintracciata grazie alle telecamere

lorenteggio : #Basiglio. Investe ciclista e fugge, presa 69enne -

Ultime Notizie dalla rete : Basiglio investe

Il Giorno

(Milano), 2 febbraio 2021 - Una donna di 69 anni è stata rintracciata grazie al sistema di videosorveglianza del Comune didopo aver provocato un incidente in mattinata, sulla SP 122. Il ferito, un ciclista di 74 anni, è in prognosi riservata all'Humanitas di Rozzano. Secondo la ricostruzione della polizia locale,...(Milano), 2 febbraio 2021 - Una donna di 69 anni è stata rintracciata grazie al sistema di videosorveglianza del Comune didopo aver provocato un incidente in mattinata, sulla SP 122. Il ferito, un ciclista di 74 anni, è in prognosi riservata all'Humanitas di Rozzano. Secondo la ricostruzione della polizia locale,...L'uomo è in terapia intensiva. La donna al volante deve rispondere di omissione di soccorso e fuga da incidente con feriti ...L'incidente poco prima delle 10 nella circonvallazione della zona residenziale di Basiglio, periferia sud di Milano ...