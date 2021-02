Volley, l’Olimpica esce sconfitta nella prima casalinga: Ischia vince 3 a 0 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Esordio amaro casalingo per l’Olimpica Avellino. La formazione allenata da coach Domenico Amodeo esce sconfitta contro l’Ischia Pallavolo nella seconda giornata di campionato. Una gara che è sembrata, per l’andamento, la fotocopia di Marigliano con gli irpini stare bene in gara nel primo set per poi calare alla distanza nei successivi set e alla fine a ridere è soltanto Ischia che vince la prima gara della stagione. In un primo set molto equilibrato l’Olimpica perde con il punteggio di 22 a 25 dimostrando di potersela giocare con un po’ più di attenzione e precisione. Ma nel secondo set Ischia parte bene e i padroni di casa calano soprattutto da un punto di vista mentale, neanche i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Esordio amaro casalingo perAvellino. La formazione allenata da coach Domenico Amodeocontro l’Pallavoloseconda giornata di campionato. Una gara che è sembrata, per l’andamento, la fotocopia di Marigliano con gli irpini stare bene in gara nel primo set per poi calare alla distanza nei successivi set e alla fine a ridere è soltantochelagara della stagione. In un primo set molto equilibratoperde con il punteggio di 22 a 25 dimostrando di potersela giocare con un po’ più di attenzione e precisione. Ma nel secondo setparte bene e i padroni di casa calano soprattutto da un punto di vista mentale, neanche i ...

bassairpinia : AVELLINO. Volley, l’Olimpica esce sconfitta nella prima casalinga: Ischia vince 3 a 0 - - irpiniatimes1 : Volley, l’Olimpica esce sconfitta nella prima casalinga: Ischia vince 3 a 0 - ottopagine : Volley, l'Olimpica cerca il riscatto contro Ischia #Avellino - ilCiriaco : #Irpinia Volley, l’Olimpica contro Ischia per il riscatto - bassairpinia : Volley, l’Olimpica contro Ischia per il riscatto. Prima in casa a porte chiuse per la squadra irpina -… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley l’Olimpica Parodi: "Sarebbe bello partecipare alle Olimpiadi di Tokyio grazie a Taranto" Corriere di Taranto