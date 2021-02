Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021)DEL 1 FEBBRAIOORE 17.35 FT BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LASULLA A1 DIRAMAZIONESUD VEICOLO IN AVARIA PROVOCA CODE TRA TORRENOVA E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE DELLA A1NAPOLI. SITUAZIONE STAZIONARIA CON TRE KM DI CODA E TENDENZA IN AUMENTO. DUE INCIDENTI IN CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE PROVOCANO CODE RISPETTIVAMENTE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA PONTINA E VIA DEL MARE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SERVIZIO METRO A SOSPESO TRA ANAGNINA E MANZONI PER GUASTO TECNICO, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI A CASUSA DEI LAVORI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSA LAFIUMICINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE CON CODE ANCHE IN ...