Uomini e Donne, la battuta di Gemma sconvolge la De Filippi: frase “indecente” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gemma Galgani sempre più scatenata. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio, per la dama torinese è arrivato un nuovo corteggiatore, che si chiama anche lui Maurizio, come il cavaliere che prima di Natale ha sedotto e poi abbandonato Gemma. Durante una discussione con Tina Cipollari, che le rinfacciava di aver avuto solo una storiella fisica con quest’uomo, la dama se n’è uscita con una frase che ha lasciato tutti senza parole, compre la padrona di casa, Maria De Filippi. “Sono quattro anni che non vedevo ses*o” è sbottata la Galgani, usando un linguaggio che solitamente non è il suo. Ridendo, la palesemente incredula, Maria ha fatto notare che si trattava di una frase “indecente”. “Gemma ma quest’anno… cioè…” ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 febbraio 2021)Galgani sempre più scatenata. Nella puntata diandata in onda oggi pomeriggio, per la dama torinese è arrivato un nuovo corteggiatore, che si chiama anche lui Maurizio, come il cavaliere che prima di Natale ha sedotto e poi abbandonato. Durante una discussione con Tina Cipollari, che le rinfacciava di aver avuto solo una storiella fisica con quest’uomo, la dama se n’è uscita con unache ha lasciato tutti senza parole, compre la padrona di casa, Maria De. “Sono quattro anni che non vedevo ses*o” è sbottata la Galgani, usando un linguaggio che solitamente non è il suo. Ridendo, la palesemente incredula, Maria ha fatto notare che si trattava di una”. “ma quest’anno… cioè…” ...

