infoitsport : Scamacca esulta: 'Il Genoa mi ha trasmesso grinta, cuore e anima' - sportli26181512 : Scamacca esulta: 'Il Genoa mi ha trasmesso grinta, cuore e anima': Così su Instagram l'attaccante scuola Lazio e Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Scamacca esulta

Corriere dello Sport

Sfumato il passaggio alla Juventus, così come la possibilità di trasferirsi al Parma, Gianluca, attaccante che lasciò giovanissimo il vivaio della Lazio per quello della Roma ed ...... dopo le difficoltà emerse sull affare. I Blues continuano a chiedere un consistente ... Edercon Miranda (Jiangsu Suning) dopo il gol in finale contro il Guangzhou Evergrande Credit Foto ..."Grinta, cuore e anima: questo è quello che mi avete trasmesso", scrive su Instagram l'attaccante rossoblù di proprietà del Sassuolo ...L’avventura al Genoa di Gianluca Scamacca sta per finire, ora il Grifone deve accelerare per trovare un nuovo centravanti, due i nomi caldi.