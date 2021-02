Sarri torna al Napoli? Il retroscena | «De Laurentiis lo ha chiamato»

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Maurizioè stato contattato da Aurelio Deper farlore al: ecco ilsulla chiamata Aurelio De, secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, avrebbe contattato Mauriziodopo la sconfitta contro il Verona. «Dehaper farlore ada subito. Era la sua unica grande priorità., sorpreso per una telefonata che non si aspettava, gli ha detto che ora non vuolere. Non ha risolto con la Juve ma ADL ha fatto un tentativo concreto per telefono». Leggi su Calcionews24.com

pasquale_caos : Mi dispiace solo che con Sarri pure Giuntoli torna a credere di essere un DS serio - Alvinsupersta11 : #sarri ti sei arricchito,era quello che volevi,ora torna,la piazza ti perdonerà,spero! - GiuseppeTuccil3 : Comandante ripensaci e torna da noi #Gattuso #Sarri - SIMONE4ESPOSITO : RT @areanapoliit: Clamoroso, De Laurentiis ha chiamato Sarri dopo Verona-Napoli - areanapoliit : Clamoroso, De Laurentiis ha chiamato Sarri dopo Verona-Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri torna

Maurizioè stato contattato da Aurelio De Laurentiis per farlo tornare al Napoli: ecco il retroscena sulla chiamataNon pago altro tweet: 'Oraa fare l'offeso. on sono mai entrato nel personale con Gattuso. Ho solo stigmatizzato il suo linguaggio volgare come fu per. D'altronde io per Gattuso, che ci ...Maurizio Sarri è stato contattato da Aurelio De Laurentiis per farlo tornare al Napoli: ecco il retroscena sulla chiamata ...Aurelio De Laurentiis ha chiamato Maurizio Sarri dopo la partita persa a Verona: il tecnico di Figline lusingato dalla proposta.